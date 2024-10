Ataques de Israel matam 21 no Líbano e 10 em Gaza

Ataques promovidos por Israel contra alvos do Hamas na Faixa de Gaza e do Hezbollah no Líbano, nesta segunda-feira (14), mataram ao menos 31 pessoas em mais uma etapa violenta do confronto no Oriente Médio.

Na mão contrária, o grupo extremista libanês tentou atacar uma base naval no Norte de Israel e lançou três mísseis contra Tel Aviv, coração econômico do Estado judeu. Não houve vítimas relatadas, um dia depois de um ataque que deixou quatro mortos numa unidade militar de elite.

No Líbano, 18 pessoas morreram em um ataque aéreo numa região que não havia sido alvo da guerra ainda, o extremo norte do país. Elas estavam na vila de maioria cristã maronita de Aitou, segundo a Cruz Vermelha.

A prefeitura da cidade disse que as vítimas eram refugiados. Israel apenas afirmou que conduziu ataques contra o Hezbollah, aliado do Hamas palestino na atual guerra, em vários pontos do país. Num deles, ao sul, Israel anunciou ter matado o chefe da força de mísseis antitanque do Hezbollah, responsável por um dos aspectos mais temidos no norte do país, o disparo de modelos Kornet russos.

Já a nova polêmica da guerra, com o choque entre Israel e a Unifil, a força de paz da ONU no Sul do país, seguiu nesta segunda. No domingo, tanques israelenses foram acusados de invadir e atirar contra um QG da missão, enquanto o premiê Binyamin Netanyahu disse que os soldados multinacionais estavam sendo usados pelo Hezbollah como escudos humanos. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou que a ação é inaceitável.

Na frente original da atual guerra, a Faixa de Gaza, ao menos dez pessoas morreram após ataque israelense que, segundo a agência da ONU na região, atingiu um centro de refugiados no hospital Mártires de Al-Aqsa, em Deir al-Balah.