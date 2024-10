Exército de Israel ordena evacuações em Gaza e no Líbano

As Forças de Defesa de Israel (IDF) orientaram que civis abandonassem ao menos quatro áreas da Faixa de Gaza após um bombardeio do Hamas deixar duas pessoas feridas perto de Tel Aviv. Avisos também foram emitidos para o Sul do Líbano.

Ordens de evacuação seriam "retaliações" a bombardeios que atingiram Israel. Avisos foram emitidos em árabe pelo porta-voz Avichay Adraee nesta segunda-feira (7), dia que marca um ano do ataque terrorista do Hamas que deixou 1,2 mil mortos no país.

"Ataques terroristas serão enfrentados com força extrema", diz comunicado. Segundo Israel, ações focam nas estruturas do Hamas e do Hezbollah nos países vizinhos.

Em Gaza, avisos vale para Khan Younis, Beit Hanoun, Jabaliya e Beit Lahiya. Os mapas publicados pelo porta-voz pedem que civis se dirijam à região sul, para a chamada "zona humanitária". No Líbano, mais de 20 vilas a norte do rio Litani devem ser esvaziadas "para ações limitadas e localizadas", dizem as IDF.

Bombardeio que partiu de Gaza deixou duas pessoas feridas nesta manhã. Segundo as IDF, cinco foguetes foram lançados de Khan Younis em direção a Tel Aviv e caíram na área central do país. Os ataques atingiram Kfar Chabad e Holon, segundo as IDF. Os feridos foram levados ao Hospital Asaf Harofeh, em Be'er Ya'akov. Eles ficaram "levemente" feridos com estilhaços.

Brigada Qassam, braço do Hamas, assumiu o ataque. Este foi o primeiro bombardeio do Hamas em uma cidade de grande porte de Israel desde agosto, segundo o canal de TV Al Jazeera.

Ataque do Hezbollah mirou a cidade de Karmie. Segundo o grupo extremista, a ação foi um "apoio aos palestinos e à resistência deles", assim como uma "defesa aos libaneses dos ataques 'bárbaros' de Israel".

Apesar de avisos de deslocamento, população de Gaza não consegue deixar enclave, onde bombardeios israelenses mataram mais de 41 mil em um ano. As duas fronteiras do local são controladas por Israel e pelo Egito. Os dois países alegam que controlam as saídas de Gaza para evitar a movimentação de armas e para controlar uma possível migração em massa.

Bombardeio israelense no Líbano matou bombeiros. Segundo a agência nacional de notícias do Líbano, uma estação de combate a incêndios na cidade de Bint Jbeil foi atingida e 10 profissionais que estavam no local morreram.