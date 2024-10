Brasileiros repatriados do Líbano desembarcam em São Paulo

Os primeiros brasileiros repatriados do Líbano desembarcaram às 11h deste domingo (6) do avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A aeronave, que decolou no sábado à tarde de Beirute, pousou na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP), com mais de 200 passageiros.

Houve muita emoção no desembarque dos brasileiros repatriados, que foram recebidos com aplausos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro a descer do avião foi uma criança segurando a bandeira do Líbano.

Um dos passageiros, que vestia a camisa da seleção brasileira, se ajoelhou e estendeu as mãos aos céus em agradecimento. O estudante de 21 anos Karin Halawi disse à imprensa que Beirute foi bombardeada em seu primeiro dia na cidade libanesa. "Estamos vivos graças a Deus, o medo passou", disse o estudante, que decidiu antecipar no voo da FAB o retorno ao Brasil, inicialmente previsto para novembro. "Vi a morte literalmente na minha frente", contou.

O Brasil tem capacidade de repatriar 500 pessoas por semana. O Ministério das Relações Exteriores (MRE) contabiliza cerca de 3 mil brasileiros que desejam deixar o país, em meio à escalada das operações militares das Forças Armadas de Israel.. O objetivo é trazer ao país até 500 pessoas por semana. Estima-se que 20 mil brasileiros morem em território libanês.

O presidente Lula voltou a atacar o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante a recepção na base aérea de Guarulhos dos brasileiros resgatados do Líbano.

"Vocês sabem que nós temos uma posição muito dura contra o ato do Hamas em Tel Aviv, mas nós temos uma posição muito dura contra o comportamento do governo de Israel matando inocentes, matando mulheres, matando crianças sem nenhum respeito pela vida humana", declarou Lula, acrescentando que esta foi a forma encontrada por Netanyahu para se manter no poder. Lula também disse que o Brasil não tem contencioso com nenhum país porque não deseja guerra.