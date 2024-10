Centro Carter apresenta atas e afirma que Edmundo González venceu com 67%

O Centro Carter, uma organização independente que promove a democracia em todo o mundo e atuou como observadora internacional das eleições presidenciais da Venezuela apresentou à Organização dos Estados Americanos (OEA) atas das eleições que o governo de Nicolás Maduro até agora se recusou a mostrar para sustentar sua alegada vitória. As atas originais apresentadas pelo Centro Carter mostram que Edmundo González venceu com 67% dos votos, enquanto Maduro teve 31%.

Em uma sessão do Conselho Permanente da OEA, convocada por quase uma dezena de países para discutir a situação da Venezuela, o Centro Carter reiterou que o processo eleitoral venezuelano careceu de transparência e afirmou que a recusa do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) em divulgar as atas infringe os padrões internacionais.

"O sistema eletrônico de votação funcionou", disse Jennie Lincoln, especialista do Centro que liderou a missão de observação composta por 17 pessoas. "O governo da Venezuela, os partidos políticos de oposição e todos os observadores nos 30.026 locais de votação conhecem os verdadeiros resultados das eleições de 28 de julho."

O Centro Carter e a Organização das Nações Unidas (ONU) foram os únicos especialistas eleitorais independentes autorizados pelo governo de Maduro a observar as eleições. Dois dias após as eleições, o Centro emitiu um relatório afirmando que as eleições não foram democráticas e que não podia corroborar ou verificar os resultados devido à recusa das autoridades eleitorais em divulgar as informações contidas em cada ata.

O CNE proclamou Maduro eleito, o que foi ratificado pelo Tribunal Supremo de Justiça. Ambos alinhados ao governo. Até o momento, o CNE não apresentou as atas oficiais, apesar das demandas da comunidade internacional