Primeiro-ministro do Japão quer manutenção de política acomodatícia para vencer deflação

O novo primeiro-ministro do Japão prometeu focar em uma saída completa da deflação, e pediu ao Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) para manter condições monetárias acomodatícias. "Manteremos uma cooperação estreita com o BoJ e ficaremos de olho para garantir que a tendência de flexibilização monetária seja mantida", disse Shigeru Ishiba, em uma entrevista coletiva na terça-feira (1º).

Ele disse que não comentaria sobre medidas específicas de política monetária, porque cabe ao banco central decidir. Ishiba disse que em breve lançaria um novo pacote econômico para aliviar o fardo do aumento dos preços, incluindo um pagamento para famílias de baixa renda. "A economia japonesa está prestes a escapar da deflação", disse ele.

Na segunda-feira (30), Ishiba antecipou que vai convocar eleições parlamentares para o próximo dia 27, com o objetivo de levar a nova administração "ao julgamento popular" o mais rápido possível. Mais cedo, Ishiba, o líder do Partido Liberal Democrata, foi escolhido como o novo primeiro-ministro do país pelo Parlamento para substituir Fumio Kishida, que deixou o poder após três anos, em meio a escândalos de corrupção e à baixa popularidade.