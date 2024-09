Ataques russos podem danificar usina e causar desastre nuclear, diz Zelensky na ONU

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, disse hoje que a infraestrutura energética do país está em risco, conforme a Rússia avança em sua guerra por território. Segundo ele, qualquer ataque com drones ou mísseis nos entornos da Usina Nuclear de Zaporizhzhya pode desencadear um novo desastre nuclear.

"E um desastre nuclear não respeita fronteiras. Ele se estenderia por outros países da Europa, por isso precisamos agir, e garantir que a guerra não se estenda às estruturas energéticas", clamou, durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU.o presidente russo Vladimir Putin, já que, na sua avaliação, as fronteiras de outros países europeus seguem ameaçadas. Ele defende que, se conquistar novos territórios ucranianos, a Rússia avançará contra outros países.Ele disse que, durante a Assembleia Geral, se reuniu com líderes de mais de 100 países apresentando sua proposta de uma "", que cessaria a guerra na região. Porém, Zelenski pontua que a possibilidade de um integrante do Conselho de Segurança (CS) da ONU vetar uma proposta de paz faz com que a guerra se perpetue por tempo indeterminado.Zelenski disse, ainda, que outras propostas apresentadas por países, ao invés de sua sugestão de trégua, não apenas "", mas também dão a Putin o "espaço político para continuar a guerra".