Israel mata comandante da força de mísseis do Hezbollah

As forças de Israel promoveram nesta terça (24) o segundo dia de grandes ataques militares contra posições do Hezbollah no Líbano. Segundo Tel Aviv e informações extraoficiais em Beirute, o líder da unidade de mísseis do grupo foi morto.

Os aliados do Hamas, por sua vez, lançaram dezenas de foguetes contra o norte israelense.

Segundo as IDF (Forças de Defesa de Israel, na sigla em inglês), em 24 horas foram atingidos 1.500 alvos do Hezbollah, com o emprego de 2.000 bombas e mísseis lançados por aviões. Em Beirute, pela terceira vez desde a escalada da crise, um esconderijo de lideranças do grupo foi alvejado.

A ação ocorreu em um subúrbio no sul da capital libanesa. Segundo Israel e relatos no Líbano, o comandante Ibrahim Muhammad Qabisi, responsável pelos mísseis e foguetes, foi morto. Com estimadas 160 mil unidades desses armamentos, o grupo é a mais poderosa força não estatal do mundo no campo.

O governo libanês, que coabita com o poderio militar superior do Hezbollah, que é também um partido político, diz que ao menos 6 pessoas morreram e 15 ficaram feridas no bombardeio.

Na segunda, Tel Aviv havia lançado o mais mortífero ataque em solo libanês desde a guerra civil do país árabe (1975-1990), matando 558 pessoas segundo as autoridades de saúde do vizinho. Nesta terça, a ONU confirmou que dois funcionários do Alto Comissariado para Refugiados estão entre os mortos.

A troca de fogo começou cedo. Por volta das 3h desta terça (21h de segunda em Brasília), sirenes soaram em parte da região norte de Israel. Até as 21h (15h em Brasília), elas soaram mais 33 vezes. Ao fim, foram cerca de 300 foguetes, a maioria abatido, segundo Israel, com destroços ferindo seis pessoas. Segundo o Hezbollah, uma base aérea israelense foi atingida. As IDF não comentaram.

A rotina de terror continua dos dois lados da fronteira. O êxodo de civis do sul libanês, alertados a deixar casas próximas de posições do Hezbollah, segue. Em Israel, moradores da região de Haifa relataram que houve danos na queda de destroços de drones e foguetes, por sua vez.

Israel e o Hezbollah, grupo que é bancado pelo Irã assim como o Hamas, vivem em atrito há oito anos. Mas o ataque terrorista do Hamas no 7 de outubro de 2023 levou os libaneses a escalar suas ações, lançando mísseis já no dia seguinte à ação.

Ao longo dos meses, houve uma troca de fogo com momentos de maior tensão, como quando Israel matou o número 2 do grupo em Beirute, mas de forma geral houve comedimento: guerra aberta não interessa a ninguém, a começar os iranianos, em posição frágil.

Com a guerra em Gaza longe de acabar, mas também sem momentos tão agudos, o foco do governo de Benjamin Netanyahu foi ao norte. Críticos dizem que ele fez isso para manter o ritmo de conflito e afastar o risco de enfrentar uma eleição que poderia perder.

O governo nega, dizendo que incluiu como prioridade militar o retorno dos moradores, que alguns estimam em até 80 mil, à região norte do país porque a situação é insustentável. Nesta terça, o presidente israelense, Isaac Herzog, disse que Tel Aviv não tem interesse territorial no Líbano — país cujo sul já ocupou nos anos 1980.

"Nós vamos continuar a atacar o Hezbollah. Quem tiver um míssil na sala de estar e um foguete na garagem não vai mais ter uma casa. Vocês [libaneses] precisam se livrar do jugo de [Hassan] Nasallah [líder do Hezbollah]", disse o premiê.

Isso foi seguido por um aumento da atividade dos terroristas e, na segunda e na terça, os golpes mais duros da aviação israelense. A tensão leva ao temor óbvio de um conflito que se espalhe e envolva mais intensamente outros prepostos de Teerã na região, como a Síria ou os houthis do Iêmen, e a própria teocracia.

O tema dominou as falas da abertura da Assembleia-Geral da ONU nesta terça, com tanto o secretário-geral da entidade quanto o presidente iraniano dizendo que "o Líbano não pode virar uma outra Gaza".