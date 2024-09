Guterres pede reforma da ONU e ação climática urgente

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu "reformas profundas" nas instituições globais e ação urgente contra a crise climática durante seu discurso de abertura na Cúpula do Futuro, em Nova York, neste domingo. Ele destacou que os atuais mecanismos multilaterais de cooperação internacional não conseguem responder aos desafios do século 21.Guterres alertou para o risco de o mundo estar "saindo do caminho", com conflitos em várias regiões, incluindo a Ucrânia e o Oriente Médio, e afirmou que o sistema de segurança coletiva está ameaçado por divisões geopolíticas e a proliferação de novas armas. "Precisamos de decisões difíceis para voltar ao caminho certo", afirmou.Ele também destacou a necessidade de agir rapidamente para reduzir o uso de combustíveis fósseis, mencionando que as emissões continuam aumentando apesar do consenso sobre a urgência da ação climática. "A crise climática está destruindo vidas, devastando comunidades e prejudicando economias", ressaltou.