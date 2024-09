Campanha diz que Trump está seguro após tiros próximos a clube de golfe

Alvo de um atentado em julho, o candidato à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, teve de ser retirado às pressas após uma troca de tiros próxima do clube de golfe em que ele estava, na Flórida, neste domingo (15), de acordo com comunicado divulgado pela campanha do Partido Republicano.

Segundo autoridades, duas pessoas estavam envolvidas no tiroteio. Não havia informações sobre a autoria dos disparos ou de que Trump tenha sido o alvo. O filho do republicano, Donald Trump Jr., escreveu na rede social X que uma arma automática AK-47 foi encontrada próximo ao local e um suspeito, detido.

O incidente ocorreu do lado de fora do Trump International Golf Course, em West Palm Beach, onde o republicano estava jogando golfe durante um dia de pausa na campanha presidencial, segundo a imprensa americana. O local fica próximo à sua residência em Mar-a-Lago.

De acordo com o jornal The Washington Post, agentes do Serviço Secreto levaram Trump para uma sala de espera do clube.

Os agentes trabalham em conjunto com o gabinete do xerife do condado de Palm Beach para investigar o caso, que ocorreu pouco antes das 14h no horário local (aproximadamente 15h em Brasília).

O episódio ocorre dois meses após Trump ser ferido numa tentativa de assassinato na Pensilvânia, em 13 de julho.

Em nota, a Casa Branca disse que o presidente Joe Biden e a vice Kamala Harris foram informados sobre a ocorrência e que ficaram "aliviados em saber que Trump está seguro". "A violência não tem lugar na América", disse Kamala em uma postagem na rede social X.

A Associated Press informou que agentes do Serviço Secreto dos EUA abriram fogo depois de verem uma pessoa com uma arma de fogo perto do clube de golfe e atribuiu a informação a duas fontes ligadas à área de leis, acrescentando que não foram relatados feridos.

O xerife do condado de Martin, William D. Snyder, disse que agentes detiveram o motorista de um veículo procurado por possível conexão com o tiroteio. A pessoa foi detida enquanto dirigia e cruzava o condado de Palm Beach rumo ao condado de Martin. A rodovia em que aconteceu a detenção está fechada com investigadores federais no local, de acordo com Snyder.

Em julho, Trump foi atingido de raspão na orelha direita e um apoiador do republicano foi assassinado no atentado. O atirador, identificado como Thomas Crooks, 20, foi baleado e morto por um agente do Serviço Secreto.

Na ocasião, o adversário de Trump na corrida eleitoral ainda era Joe Biden. Uma semana depois, o atual presidente desistiu de tentar a reeleição, abrindo caminho para que a vice-presidente Kamala Harris fosse alçada ao posto de candidata pelo Partido Democrata.

Após críticas por possíveis falhas de segurança, a então diretora do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle, entregou o cargo.