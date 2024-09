Autoridades católicas criticam decisão de Maduro de mudar data do Natal

Os principais representantes da Igreja Católica na Venezuela passaram a criticar o anúncio do ditador Nicolas Maduro sobre a antecipação do Natal para o dia 1º de outubro. A Conferência Episcopal da Venezuela afirmou que o feriado não deve ser usado para fins políticos. O posicionamento ocorreu na última quarta-feira (4) pelas redes sociais e condenou possível uso para propaganda em meio a repercussão do assunto.

''A forma e o momento da sua celebração são de responsabilidade da autoridade eclesiástica'', afirmou. A Conferência ainda disse que o Natal, com festas e missas, é um evento que deve ocorrer universalmente, começando no dia 25 de dezembro e se estendendo ao mês de janeiro.

Anúncio foi feito durante programa de televisão. Em participação no Globovisión, canal oficial do governo, Maduro declarou que o adiantamento do Natal para 1º de outubro era uma "homenagem" e um "agradecimento" ao povo venezuelano.

"Está chegando setembro, e já cheira a Natal". Segundo o portal do Globovisión, Maduro indicou que a antecipação do Natal seria em comemoração a "boas perspectivas econômicas" vistas na Venezuela no final de agosto. Ainda de acordo com o canal, Maduro assegurou que "nada, nem ninguém, vai evitar a paz no país".

Decisão acontece após eleição presidencial no país. O resultado do pleito em julho que declarou Maduro como vencedor vem sendo contestado por líderes internacionais e denunciado por opositores venezuelanos. Após mais de um mês do pleito, as atas da votação ainda não foram divulgadas por Maduro.

Em 2020, Maduro antecipou a comemoração para 15 de outubro. A medida foi vista como uma tentativa de desviar a atenção dos problemas vividos na Venezuela em meio à pandemia de Covid-19. Em 2021, o Natal venezuelano também começou em outubro. Naquele ano, a comemoração foi antecipada para o dia 4.

Em 2013, Maduro assinou um decreto no qual antecipou o Natal para o dia 1º de novembro. Segundo Maduro, o objetivo da medida era garantir "felicidade para todo o povo" e derrotar a amargura. "O Natal antecipado é a melhor vacina para aqueles que querem inventar tumulto e violência. Aqueles que andam amargurados por aí terão uma canção natalina para alegrar a alma", disse Maduro à época.