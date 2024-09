Brasil continuará protegendo embaixada argentina na Venezuela

O Ministério das Relações Exteriores afirma que o governo brasileiro permanecerá com a custódia da embaixada da Argentina na Venezuela, mesmo diante da pressão do governo venezuelano. Além do cerco ao prédio por forças policiais, a gestão de Nicolás Maduro diz que revogará o consentimento para que o Brasil proteja os interesses argentinos na Venezuela.

Em nota divulgada no sábado (7), o governo brasileiro diz ter recebido o comunicado venezuelano "com surpresa". Ao citar os termos das Convenções de Viena, o Itamaraty afirma que permanecerá com a custódia e a defesa dos interesses argentinos até que o governo argentino indique outro Estado aceitável pelo governo venezuelano para exercer essas funções.

Os seis asilados são da equipe de Maria Corina Machado, figura de oposição ao regime Maduro, estando eles abrigados no prédio desde o dia 20 de março. Neste domingo (8), o presidente Lula realizou uma reunião em Brasília para tratar dos assuntos relacionados ao país vizinho. Em contato com o governo brasileiro, autoridades venezuelanas asseguraram que não entrarão na embaixada argentina em Caracas.