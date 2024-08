China e EUA concordam em planejar um diálogo entre Xi Jinping e Biden

O chanceler chinês, Wang Yi, e o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, concordaram em discutir ou planejar uma conversa por telefone entre os líderes Xi Jinping e Joe Biden, após dois dias de negociação em Pequim.

LEIA TAMBÉM: Mais de 200 políticos republicanos assinam carta em apoio a Kamala Harris



Na versão chinesa, Wang e Sullivan "discutiram uma nova rodada de interação entre os chefes de Estado dos dois países em um futuro próximo". Na americana, "ambos os lados saudaram os esforços contínuos para manter linhas de comunicação abertas, incluindo o planejamento de uma chamada dos líderes nas próximas semanas".

Como esperado, faltando menos de cinco meses para acabar o mandato de Biden, o principal resultado da nova rodada de "comunicação estratégica" entre Wang e Sullivan foi sua concordância em manter o diálogo. Nem sequer um encontro bilateral físico entre os dois líderes, durante as reuniões multilaterais programadas para o Peru (Apec) e o Brasil (G-20), foi acertado.

Além da chamada entre Xi e Biden, os dois países devem preparar uma "chamada de vídeo" entre os respectivos comandantes do teatro militar na região, segundo o relato chinês, "no momento apropriado".

Em meio a registros genéricos sobre cooperação no controle de drogas ou na mitigação da mudança no clima, Wang disse, segundo o relato da diplomacia chinesa, que "os EUA não devem usar tratados bilaterais como desculpa para minar a soberania e a integridade territorial da China e não devem apoiar e tolerar as violações das Filipinas".

De sua parte, a nota divulgada pela Casa Branca destacou que "Sullivan reafirmou o compromisso dos EUA em defender seus aliados e expressou preocupação com as ações desestabilizadoras da China contra as operações marítimas legítimas das Filipinas".

Nos dois dias anteriores à chegada do assessor a Pequim, embarcações chinesas e filipinas voltaram a se enfrentar nas ilhas em disputa entre os dois países, no Mar do Sul da China.

LEIA TAMBÉM: Donald Trump planeja contraofensiva contra Kamala Harris



Já iniciadas as conversas na capital chinesa, o chefe do Comando Indo-Pacífico dos EUA, almirante Samuel Paparo, declarou para jornalistas em Manila, nas Filipinas, que poderia enviar navios norte-americanos ao lado dos filipinos para as áreas em disputa com a China.