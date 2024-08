Rússia lança ataque maciço de drones e mísseis contra a Ucrânia

A Rússia lançou um ataque maciço de drones e mísseis em toda a Ucrânia na segunda-feira (26), que parecia ter como alvo a infraestrutura de energia. Pelo menos três pessoas foram mortas. A ofensiva começou por volta da meia-noite e continuou após o amanhecer, formando o maior ataque da Rússia contra a Ucrânia em semanas.

De acordo com a força aérea ucraniana, haviam vários grupos de drones russos se movendo em direção às regiões leste, norte, sul e central da Ucrânia, seguidos por vários mísseis de cruzeiro e balísticos.. O fornecimento de energia e água na cidade foi interrompido pelo ataque, disse o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.Na sequência do ataque, a administração da cidade anunciou planos para abrir "" - abrigos onde as pessoas podem carregar seus dispositivos e se refrescar durante os apagões de energia. Esses pontos foram abertos pela primeira vez na Ucrânia no outono de 2022, quando a Rússia atacou a infraestrutura de energia do país com ofensivas semanais.Na vizinha Polônia, os militares disseram que as defesas aéreas polonesas e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) foram ativadas na parte leste do país como resultado do ataque.Na Rússia, enquanto isso, as autoridades relataram um ataque de drones ucranianos durante a noite de domingo e na manhã de segunda-feira. O Ministério da Defesa da Rússia disse que um total de, incluindo as regiões de Saratov e Yaroslavl, no centro da Rússia.Quatro pessoas ficaram feridas em Saratov, onde drones atingiram prédios residenciais em duas cidades. Um drone colidiu com um arranha-céu residencial na cidade de Saratov, e outro atingiu um prédio residencial na cidade de Engels, onde fica um campo de aviação militar que já havia sido atacado anteriormente, disseram autoridades locais.