Biden planeja usar discurso em Convenção para passar bastão a Kamala Harris

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará o discurso principal na noite da segunda-feira (19), na Convenção Nacional Democrata em Chicago, fazendo uma entrega simbólica de seu partido à vice-presidente Kamala Harris e defendendo o argumento de que, segundo ele, um retorno do ex-presidente Donald Trump à Casa Branca seria "uma ameaça ao país". Quatro semanas atrás, Biden encerrou sua candidatura à reeleição enquanto seu partido mergulhava em uma crise de confiança sobre suas chances contra o indicado republicano, após uma performance devastadora no debate de junho.

Agora, Biden está prestes a receber uma calorosa recepção de muitas das mesmas figuras políticas que estavam ansiosas para que ele saísse da corrida. Os assessores de Biden disseram que o presidente usará seus comentários para entregar o argumento de por que ele acredita que Kamala deve substituí-lo e derrotar Trump, a quem ele diz ser uma ameaça à democracia. Biden também destacará algumas de suas conquistas populares antes de sair dos holofotes para Kamala e seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz, assumirem o centro das atenções pelo resto da semana, segundo os assessores.

Biden foi recebido por cânticos de "Obrigado, Joe!" na quinta-feira (15) quando apareceu com Kamala em Maryland, e os assessores disseram que ele estava satisfeito com a consolidação no partido por Kamala. Biden endossou Kamala minutos depois de terminar sua campanha, ajudando a orquestrar uma passagem quase sem emendas de sua operação política para sua vice-presidente e evitando uma luta contenciosa em Chicago sobre o futuro do partido.