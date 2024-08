Filha de bilionário se torna a primeira-ministra mais jovem da Tailândia

O Parlamento da Tailândia elegeu Paetongtarn Shinawatra como primeira-ministra nesta sexta-feira (16), continuando o legado da dinastia política que começou com seu pai, Thaksin Shinawatra, uma das figuras políticas mais populares, mas polarizadoras, da Tailândia.

Thaksin, ex-primeiro-ministro, foi deposto por um golpe militar em 2006, o que desencadeou anos de profundas divisões políticas. Paetongtarn parece ser a beneficiária de um acordo que seu pai fez com seus antigos inimigos conservadores, permitindo que o partido populista liderado por ela assumisse o poder, ao mesmo tempo em que afastava o partido mais progressista que ficou em primeiro lugar na eleição do ano passado.

Paetongtarn se torna a terceira líder da Tailândia da família Shinawatra, depois de seu pai bilionário, que retornou do exílio no ano passado, e sua tia Yingluck Shinawatra, que vive no exílio. Paetongtarn também é a segunda mulher a ser primeira-ministra da Tailândia, após sua tia, e a líder mais jovem do país, com 37 anos.

Como única candidata, ela foi confirmada com 319 votos a favor, 145 contra e 27 abstenções. Paetongtarn é a líder do partido Pheu Thai, o mais recente de uma série de partidos ligados a Thaksin. Ela não é uma legisladora eleita, pois isso não era necessário para ser candidata a primeira-ministra. Ela se tornará oficialmente primeira-ministra com o assentimento real, embora ainda não se saiba quando isso deve ocorrer.

Paetongtarn, ex-executiva empresarial, parecia emocionada ao falar com repórteres após a votação no Parlamento, no escritório do partido em Bangkok. Ela disse estar muito "honrada e feliz". "Espero realmente poder fazer as pessoas se sentirem confiantes que podemos construir oportunidades e qualidade de vida", disse ela. "Espero poder fazer o meu melhor para que o país avance".

A nomeação de Paetongtarn seguiu a destituição do primeiro-ministro Srettha Thavisin, do Pheu Thai, na quarta-feira (14), após menos de um ano no cargo. O Tribunal Constitucional o considerou culpado de uma grave violação ética em relação à nomeação de um membro do gabinete que foi preso em conexão com uma tentativa de suborno.

Foi a segunda grande decisão em uma semana que abalou a política tailandesa. O mesmo tribunal dissolveu na semana passada o partido progressista Move Forward, que venceu a eleição geral do ano passado, mas foi impedido de assumir o poder. O partido já se reorganizou como Partido do Povo.

A popularidade residual e a influência de Thaksin são fatores por trás do apoio político a Paetongtarn. A entrada pública de Paetongtarn na política ocorreu em 2021, quando o partido Pheu Thai anunciou que ela lideraria um comitê consultivo de inclusão. Ela foi nomeada uma das três candidatas a primeira-ministra do Pheu Thai antes das eleições de 2023 e se tornou líder do partido no ano passado.

Quando Paetongtarn estava na campanha para o Pheu Thai, ela reconheceu seus laços familiares, mas insistiu que não era apenas uma substituta de seu pai. "Eu sou a filha do meu pai, sempre e para sempre, mas tenho minhas próprias decisões", disse ela a um repórter.

No entanto, seu trabalho não será fácil, com Thaksin continuando a tomar as decisões políticas para o Pheu Thai, disse Petra Alderman, pesquisadora de política na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. "Thaksin era uma força política a ser considerada, mas também era uma vulnerabilidade", disse ela. "Ele tende a exagerar na mão política, então servir sob sua sombra nunca foi fácil."