EUA e aliados europeus reforçam apoio a cessar-fogo em Gaza

Com agências internacionais

Os líderes de Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália discutiram o quadro atual no Oriente Médio em teleconferência nesta segunda-feira (12). Segundo comunicado conjunto, o grupo reiterou apoio aos esforços para redução das tensões e às negociações por um acordo de cessar-fogo que garanta a libertação dos reféns em Gaza.

As lideranças políticas também exortaram o Irã a reduzir as ameaças de ataque contra Israel e abordaram "as sérias consequências" à segurança regional que tais ofensivas poderiam desencadear.

As autoridades ainda endossaram o conteúdo de uma ligação recente entre o presidente dos EUA, Joe Biden, o presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, e o Emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani. Os três concordaram em renovar as negociações com o objetivo de fechar um cessar-fogo em Gaza assim que possível. "Todas as partes devem cumprir as suas responsabilidades", diz a nota, que defende ainda a distribuição sem obstáculos de ajuda humanitária na região.