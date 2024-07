No Brasil, Partido dos Trabalhadores chama Maduro de 'presidente reeleito'

Em meio à forte pressão internacional por transparência e as suspeitas sobre o processo eleitoral pelo qual o ditador Nicolás Maduro se declarou reeleito na Venezuela, o Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou nota exaltando as eleições no país. Na publicação, feita no site do partido e assinada pela executiva nacional, o partido do presidente Lula chamou o ditador de "presidente Nicolás Maduro, agora reeleito" e defendeu que ele "continue o diálogo com a oposição". A ditadura chavista tem histórico de prisão de adversários políticos e alguns dos principais opositores de Maduro foram proibidos de concorrer.