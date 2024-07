Brasil e EUA querem relação detalhada de votos na Venezuela

Diversos líderes reagiram à reeleição para o terceiro mandato do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciada na madrugada desta segunda-feira (29) pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do país, órgão controlado pelo chavismo - a maioria para questionar o resultado.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, expressou "grave preocupação" com a possibilidade de o resultado não refletir a vontade da população e pediu uma apuração "justa e transparente".

O Brasil, que havia se reaproximado de Caracas após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que aguarda a publicação de "dados desagregados por mesa de votação, passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito". Nos últimos dias, o petista trocou farpas com Maduro, que vinha aumentando o tom contra a oposição e chegou a falar em um "banho de sangue" no caso de derrota.

Outros líderes de esquerda na região, como Gabriel Boric (Chile) e Gustavo Petro (Colômbia), também demonstram cautela. Enquanto o chileno falou que os resultados eram "difíceis de acreditar", o chanceler colombiano, Luis Gilberto Murillo, pediu a "contagem total dos votos".

Já o ditador Nicarágua, Daniel Ortega, o líder de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e a presidente de Honduras, Xiomara Castro, parabenizaram Maduro, assim como os representantes da China e da Rússia, que mantêm laços estreitos com o país latino-americano.