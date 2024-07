Blinken diz que EUA têm 'sérias preocupações' sobre resultado das eleições na Venezuela

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que o país tem "sérias preocupações" sobre o resultado anunciado da eleição presidencial da Venezuela, após o anúncio da vitória do ditador Nicolás Maduro.



Blinken afirmou que preocupa o fato de o resultado não refletir "nem a vontade nem os votos do povo venezuelano". O secretário pediu que as autoridades eleitorais publicassem os resultados completos de forma transparente e imediata.



"É fundamental que cada voto seja contado de forma justa e transparente, para que as autoridades eleitorais partilhem imediatamente informações com a oposição e observadores independentes sem demora", disse o secretário nesta segunda, durante visita a Tóq