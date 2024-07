Kamala Harris é nome mais forte para assumir candidatura democrata

renúncia do presidente Joe Biden à corrida pela Casa Branca, anunciada neste domingo (21), fez a atenção se voltar à escolha mais óbvia do Partido Democrata para concorrer às eleições de novembro - a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. , anunciada neste domingo (21), fez a atenção se voltar à escolha mais óbvia do Partido Democrata para concorrer às eleições de novembro - a

Em publicação após sua desistência, Biden endossou Kamala como candidata democrata à Presidência. O novo nome será decidido na Convenção Nacional Democrata, em agosto.

Pesquisas recentes mostram que ela teria um desempenho parecido com o de Biden se as eleições contra o provável candidato republicano, o ex-presidente Donald Trump, fossem hoje. No entanto, a política é a que pontua melhor contra o empresário quando comparada com os cotados para substituir o presidente na disputa -lista que inclui diversos governadores democratas que não contam com a projeção nacional dela.

Primeira mulher negra a ocupar o posto de vice-presidente dos EUA, Kamala nasceu em Oakland, uma das cidades mais perigosas dos EUA, e foi procuradora de São Francisco, entre 2004 a 2011, e da Califórnia, entre 2011 e 2017. Entrou para a política em 2017, quando se tornou senadora pelo seu estado de origem e foi notada pelo partido.

Biden convidou Kamala para ser sua companheira de chapa em agosto de 2020, três meses antes de vencer o pleito contra Trump e pouco mais de um ano depois de protagonizar um embate contra a então senadora, que havia entrado na corrida pela nomeação democrata à Presidência dos EUA.

Durante um debate do partido, Kamala criticou Biden por seu trabalho no Senado com legisladores segregacionistas e prometeu que, se fosse eleita, devolveria o status legal aos chamados dreamers (jovens que entraram ilegalmente nos EUA e foram criados no país) e eliminaria os centros de detenção para imigrantes --causa de diversas controvérsias no governo Trump.

Posicionamentos como esse tornaram Kamala a incumbida de ser a face pública do governo na área de migração, um dos assuntos pelos quais a gestão democrata é mais atacada. A condução da vice em relação ao tema até agora, porém, tem sido tortuosa.

Em junho de 2021, durante uma visita à Guatemala que foi a sua primeira viagem ao exterior no cargo, Kamala desencorajou a migração.

"Quero deixar claro para as pessoas nesta região que estão pensando em fazer essa perigosa jornada até a fronteira dos EUA com o México: não venham. Não venham", afirmou ela após uma reunião com o presidente do país. "Os EUA continuarão aplicando nossas leis e protegendo nossa fronteira".

A declaração atraiu críticas até mesmo de democratas como Alexandria Ocasio-Cortez. Mais famosa representante da ala mais à esquerda do partido, a deputada por Nova York afirmou na ocasião que a fala de sua correligionária era decepcionante.