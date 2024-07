Atirador que tentou matar Trump tinha explosivos no carro, diz imprensa americana

Autoridades policiais encontraram explosivos no carro de Thomas Matthew Crooks, 20 anos, apontado como autor do atentado contra o ex-presidente Donald Trump, disseram pessoas familiarizadas com as investigações à imprensa americana.



Os agentes acreditam que podem ter encontrado mais material explosivo na casa do atirador, noticiou o The New York Times. Neste domingo, a polícia fechou todas as vias que dão acesso à residência da família de Thomas Matthew Crooks, num bairro de classe média em Bethel Park, a pouco mais de 80 quilômetros, ou uma hora de carro, de Butler, onde ocorria o comício interrompido pelo ataque a tiros.

O atirador estava armado com um fuzil do tipo AR-15, que teria sido comprado originalmente pelo seu pai. Ele disparou várias vezes de um telhado, a cerca de 130 metros do palco onde Donald Trump discursava.Crooks disparou várias vezes de um telhado a cerca de 120 metros de onde Trump discursava, matando um espectador, ferindo gravemente outros dois e deixando o ex-presidente ensanguentado e desafiador.estacionado perto do comício em Butler, Pensilvânia, e encontraram materiais para fazer bombas na casa de sua família, disseram funcionários do FBI.Crooks agiu sozinho e os investigadores ainda tentavam determinar seu motivo e ideologia, disse Kevin Rojek, agente especial do FBI encarregado do escritório do FBI em Pittsburgh. Parte do desafio, disseram as autoridades, foi não terem encontrado nenhum dos tipos de escritos ou manifestos que muitas vezes surgem após tais ataques. Os agentes do FBI estavam trabalhando urgentemente para obter acesso ao celular de Crooks, que haviam enviado ao laboratório da agência em Quantico, Virgínia.Na sequência dos disparos, Thomas Matthew Crooks foi morto por contra-atiradores do Serviço Secreto dos Estados Unidos antes que Donald Trump fosse retirado do placo, com o rosto ensanguentado. O FBI acredita que o atirador agiu sozinho e ainda investiga as motivações do atentado.Os alunos da turma de formandos de 2022 da Bethel Park High School, no oeste da Pensilvânia, deram gritos e aplausos barulhentos para a maioria de seus colegas de classe quando eles subiram de boné e beca ao pódio para receber seus diplomas. O nome de Thomas Matthew Crooks atraiu apenas fracos aplausos.O homem que as autoridades dizem ter tentado assassinar o ex-presidente dos EUA Donald Trump era um estudante quieto que frequentava aulas avançadas e um solitário às vezes intimidado que não falava abertamente sobre suas opiniões políticas, disseram colegas de classe no domingo, 14, quando um perfil do atirador começava a surgir.Colegas de escola disseram que Crooks, às vezes vestidos com camuflagem ou trajes de caça, tinham poucos amigos e interagiam de maneira estranha na escola. "Se alguém dissesse algo na cara dele, ele simplesmente ficaria olhando para eles", disse Julianna Grooms, que se formou um ano depois de Crooks. "As pessoas diriam que ele era o aluno que destruiria o ensino médio."Outros moradores de seu bairro suburbano, com casas de tijolos, disseram não ter nenhuma lembrança dele. Estudantes de escolas secundárias da região, reunidos em festas de verão neste fim de semana, estavam verificando suas redes sociais em busca de qualquer vestígio dele e encontraram pouco.As autoridades policiais tiveram dificuldades para identificá-lo rapidamente após o tiroteio de sábado, 13, não encontrando nenhum documento de identidade com foto em seu corpo. Eles disseram que o fuzil AR-15 que ele usava pertencia a seu pai e estavam tentando determinar se ele pegou a arma sem o conhecimento do homem mais velho. O Crooks mais velho presumiu que seu filho havia ido ao campo de tiro no sábado, mas ficou preocupado quando não conseguiu entrar em contato e chamou a polícia após a notícia do tiroteio, disseram pessoas familiarizadas com a investigação. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)