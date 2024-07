Premiê Starmer diz que Biden demonstrou estar 'em boa forma' na cúpula da Otan

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse, em entrevista concedida à CNN, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 81 anos, estava "em boa forma" quando ambos se encontraram recentemente durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Questionado pelo apresentador Jake Tapper se ele teria notado algum comportamento diferente do líder dos EUA, o primeiro-ministro disse que, sem dúvidas, diria se estivesse preocupado com a saúde de Biden.

Starmer disse que o encontro com Biden foi importante para ele "falar com o presidente sobre o relacionamento especial" entre os dois países. Na opinião do primeiro-ministro, o presidente dos EUA merece reconhecimento por liderar os esforços da Otan em apoio à Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou a elogiar o trabalho de Biden no encontro, antes de ser chamado de Vladimir Putin por engano pelo líder norte-americano.

O primeiro-ministro do Reino Unido não é o único que tenta minimizar as preocupações sobre a idade de Biden. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que Biden continua "no comando" e por dentro dos assuntos. "Conversei por um longo período com o Biden ontem durante o jantar", disse. "Notei, como sempre, um presidente que está no comando, claro sobre as questões que ele conhece bem."