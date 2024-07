Trump amplia vantagem sobre Biden após debate, mostra pesquisa

O ex-presidente dos EUA e candidato republicano, Donald Trump, abriu uma vantagem de 6 pontos porcentuais sobre o atual presidente, Joe Biden, entre os eleitores em nível nacional, com 80% deles dizendo que o democrata está velho demais para concorrer a um segundo mandato, revela uma nova sondagem do Wall Street Journal.

LEIA MAIS: Milei volta a chamar Lula de corrupto

Segundo a pesquisa, Trump tem 48% das intenções de voto, enquanto Biden reúne 42% da preferência do eleitorado. É a mais ampla distância entre os dois desde o final de 2021. Em fevereiro, a vantagem do republicano era de 2 pontos porcentuais.



O levantamento começou a entrevistar eleitores dois dias depois do debate com Trump, que deixou os colegas democratas de Biden, de 81 anos, em pânico com o possível declínio cognitivo do presidente e com o enfraquecimento das perspectivas eleitorais de seu partido em novembro.



A nova pesquisa contém uma série de sinais de que a posição política de Biden enfraqueceu, em momento em que um pequeno mas crescente número de democratas pede que ele desista de ser candidato do partido. A parcela dos entrevistados que dizem que ele está velho demais para concorrer subiu 7 pontos porcentuais em relação à pesquisa do Journal em fevereiro.



A pesquisa revela um descontentamento generalizado com ambos os candidatos, já que quase metade dos eleitores, cerca de 47%, substituiria os dois homens nas urnas se pudessem e 53% dizem que não estão entusiasmados com a possibilidade de qualquer um dos dois concorrendo à presidência.

LEIA TAMBÉM: São Paulo é a maior cidade da América Latina em população

A pesquisa do Wall Street Journal entrevistou 1.500 eleitores registrados de 29 de junho a 2 de julho. A margem de erro é de mais ou menos 2,5 pontos porcentuais para a amostra completa.