Julian Assange é recebido por familiares e apoiadores na Austrália

O ativista concordou em se declarar culpado do crime de disseminação ilegal de material de segurança nacional, pelo qual ele deve ser condenado a cinco anos e dois meses de prisão -exatamente o tempo em que esteve preso no Reino Unido, razão pela qual saiu como um homem livre do tribunal. Se tivesse sido condenado por todas as acusações, Assange poderia enfrentar até 170 anos de privação de liberdade em uma prisão federal.

Na segunda, Assange deixou a prisão de segurança máxima Belmarsh, em Londres, e, no dia seguinte, apresentou-se a um tribunal no território norte-americano de Saipan, uma ilha no oceano Pacífico que foi escolhida pela relativa proximidade com a Austrália e pelo fato de que ele se recusava a viajar para os EUA.