Putin assina pacto estratégico de defesa mútua com Kim

A Rússia e a Coreia do Norte assinaram nesta quarta (19) um acordo de parceria estratégica, revivendo um acordo da Guerra Fria, que prevê assistência mútua em caso de um dos países sofrer uma agressão e cooperação militar profunda.

O pacto, firmado durante a propalada visita do presidente Vladimir Putin ao ditador Kim Jong-un, abre caminho para maior apoio de Pyongyang aos esforços de guerra russos na Ucrânia e tem o potencial de alterar o balanço geopolítico na península coreana.

Além disso, Putin afirmou que pode fornecer mísseis de precisão para Pyongyang, como retaliação pela autorização dada por Washington e seus aliados para que a Ucrânia use armas ocidentais contra alvos na Rússia, ampliando o escopo global da cúpula na Coreia do Norte. O russo já havia sugerido que faria isso, mas não disse com qual aliado.

O acordo de defesa mútua é desenhado para atingir diretamente os Estados Unidos, maior apoiador tanto de ucranianos quanto de sul-coreanos. Desde a divisão da península, firmada no armistício de 1953 entre norte comunista e sul capitalista, Washington é a garantidora de Seul em caso de conflito.

Ele foi recebido, em sua primeira viagem a Pyongyang em 24 anos, com uma festa encenada nas ruas da capital norte-coreana, com milhares de moradores soltando balões e com um show diurno de fogos de artifício.

Viagem de Putin não é vista com bons olhos pelo Ocidente

Os EUA e a Otan, aliança militar liderada pelos norte-americanos, passaram dias denunciando a visita como uma desculpa para Putin obter mais armamento simples de Kim, basicamente munição para artilharia e mísseis balísticos, em troca de conhecimento para o lançamento de satélites e talvez para projéteis mais avançados.

Kim voltou a defender a visão russa na guerra na Europa, iniciada por Putin em 2022. "A Coreia do Norte expressa seu pleno apoio e solidariedade ao governo, ao Exército e ao povo russo", disse. Após duas horas de negociações, ofereceu uma recepção de Estado para o russo na capital Pyongyang, na qual o chamou de "o mais querido amigo do povo coreano".

Em pronunciamento, Putin disse que "os EUA estão fornecendo mísseis de precisão de [caças] F-16 com capacidade de longo alcance" a Kiev. "Sob esse aspecto, a Rússia não exclui a cooperação técnico-militar com a Coreia do Norte", afirmou, usando o jargão russo para fornecimento de armas.

Depois, afirmou que a crescente cooperação entre EUA, Japão e Coreia do Sul é "claramente hostil" a seus anfitriões, esquecendo de mencionar o exercício aeronaval em águas da região que ordenou para coincidir com sua visita.

"Eu me coloco ao lado dos meus camaradas russos, nosso mais honestos amigos e camaradas", disse por sua vez Kim, voltando à retórica da Guerra Fria, quando a dinastia stalinista fundada por seu avô surgiu das cinzas da ocupação colonial japonesa da península.

Se o acordo militar era esperado, o elemento claro de proteção mútua entre duas potências nucleares, uma com o maior arsenal do mundo (5.580 ogivas segundo a Federação dos Cientistas Americanos) e outra, com 50 bombas e uma miríade de mísseis para lançá-las, pegou o Ocidente de surpresa.

No ano passado, Joe Biden renovou tal aliança, que mantém cerca de 25 mil soldados americanos a serviço de Seul, dando aos sul-coreanos voz no planejamento do eventual emprego de armas nucleares contra o Norte. O presidente fez ameaças diretas de aniquilar o regime de Kim, que de lá para cá só intensificou seus testes de mísseis.

Tal arranjo foi denunciado por russos e chineses, e agora parece que chegou a hora do troco, abrindo uma fronteira nova de atrito agudo entre Moscou e o Ocidente.