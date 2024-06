Modi é eleito líder da coalizão governista e assumirá 3º mandato como premiê

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, foi formalmente eleito nesta sexta-feira (7) como líder da coalizão Aliança Democrática Nacional (NDA, nas sigla em inglês), que conquistou o maior número de assentos nas eleições nacionais do país, depois que seu partido político não conseguiu obter a maioria sozinho. O líder de 73 anos, que tomará posse a um raro terceiro mandato como premiê no domingo (9), formará agora um governo de coalizão.

O partido BJP, de tendência nacionalista hindu, governou a Índia como parte da coalizão NDA ao longo da última década, mas esta é a primeira vez sob a liderança de Modi que o partido precisa dopara formar um governo.Os resultados completos das eleições de seis semanas na Índia, que começaram em meados de abril, foram divulgados na quarta-feira (5). O BJP conquistou 240 assentos, bem abaixo da marca de 272 necessária para a maioria, numa reviravolta surpreendente. Juntos, os partidos da coalizão NDA conquistaramdo parlamento, que tem 543 membros.Antes de Modi ser formalmente eleito como líder da NDA, a mídia local informou que os dois principais aliados regionais do governo de coalizão — o Partido Telugu Desam no sul do Estado de Andhra Pradesh e Janata Dal (United) no leste do Estado de Bihar — estavam de olho em, alguns dos quais o BJP ocupou até agora.