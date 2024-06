Israel e Hamas mantêm impasse sobre proposta dos Estados Unidos de cessar-fogo

Os Estados Unidos continuam pressionando Israel e o Hamas a concordarem com um cessar-fogo em Gaza, mas as partes permanecem em desacordo sobre as condições para encerrar os combates. O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, conversou com duas autoridades israelenses e elogiou Israel por considerar um acordo de cessar-fogo, dizendo que agora depende do Hamas aceitar o pacto.

As ligações ocorreram após o apelo público do presidente norte-americano, Joe Biden, para que os dois lados aceitassem uma oferta de acordo, descrito como uma proposta israelense. No entanto, representantes do Hamas disseram a mediadores que não receberam uma proposta israelense que corresponda ao potencial acordo descrito por Biden.

Israel quer liberdade dos reféns do Hamas para retomar os combates e atingir seus objetivos de guerra, enquanto o Hamas quer que Israel encerre sua invasão de Gaza e retire suas forças. O governo israelense permanece ambivalente em relação ao esforço de Biden por um cessar-fogo. O governo de Netanyahu, reconheceu que a declaração de Biden refletia uma proposta israelense, mas sugeriu que o líder dos EUA não havia levado em conta completamente a posição de Israel.