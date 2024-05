Luiz Inácio Lula da Silva lamenta a morte do líder iraniano Ebrahim Raisi

O governo brasileiro, através do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou a morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, que faleceu no domingo, em decorrência de um acidente de helicóptero.

Em nota divulgada na manhã desta segunda (20), a gestão brasileira diz ter recebido com enorme consternação a notícia da morte do líder iraniano, e se solidarizou com o povo iraniano pelas irreparáveis perdas. "O governo brasileiro recebeu, com profunda consternação, as notícias das mortes do presidente da República Islâmica do Irã, Ebrahim Raisi, do chanceler Hossein Amir Abdollahian e de outras autoridades do país, em decorrência de queda de helicóptero ocorrida domingo no interior do país", diz nota divulgada pelo Palácio Itamaraty.

"O governo brasileiro estende aos familiares do presidente Raisi, do Chanceler Abdollahian e das demais vítimas, e ao governo e povo iranianos os mais sinceros sentimentos de solidariedade e pesar pelas irreparáveis perdas", complementa a nota.

Raisi era presidente da República Islâmica desde junho de 2021, sucedendo ao moderado Hassan Rouhani após uma vitória que pôs todas as instituições políticas importantes do país sob o controle da chamada linha dura do regime.