Presidente do Irã, Ebrahim Raisi morre em acidente aéreo com helicóptero

Equipes de emergência do Irã encontraram na manhã desta segunda-feira (20) os corpos do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, 63 anos, do ministro das Relações Exteriores do país e de outros membros da tripulação após um acidente de helicóptero em uma região montanhosa do noroeste do país no domingo.

Além do mandatário e do ministro, entre os passageiros estavam o governador da província do Azerbaijão Oriental, o principal imã da região, o chefe de segurança do presidente e três integrantes da tripulação. Três helicópteros transportavam a comitiva presidencial. Dois deles aterrissaram em Tabriz, noroeste do Irã, menos o que transportava Raisi.

No domingo (19), mais de 20 equipes de resgate passaram dificuldades para chegar ao local do acidente devido às más condições climáticas, com chuva forte, neblina e vento. Imagens do resgate mostraram o helicóptero em uma área coberta de névoa.

Na manhã desta segunda, as autoridades divulgaram o que descreveram como imagens mostrando o que parecia ser um incêndio no deserto, que "suspeitaram ser destroços de um helicóptero". O incêndio foi a cerca de 20 quilômetros ao sul da fronteira entre o Azerbaijão e o Irã, na encosta de uma montanha íngreme.

Raisi é o segundo presidente a morrer no cargo. Em 1981, a explosão de uma bomba matou Mohammad Ali Rajai após a Revolução Islâmica no país. O primeiro vice-presidente, Mohammad Mokhber, assume como presidente interino do país.