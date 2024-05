Helicóptero em que viajava presidente do Irã tem 'incidente em pouso forçado

As equipes de resgate no Irã estão tentando chegar a um helicóptero envolvido em "um incidente" enquanto viajava com uma comitiva que incluía o presidente Ebrahim Raisi, informou a televisão estatal no domingo. O noticiário afirmou que o helicóptero teve um "pouso forçado", sem dar outros detalhes sobre o assunto.

Não há nenhuma explicação até o momento sobre o que aconteceu com a aeronave, nem sobre quem estava a bordo. Raisi estava viajando na província do Azerbaijão Oriental, no Irã. As circunstâncias ainda pouco claras incidente deixam em suspenso o futuro do país.

Jurista de 63 anos, Raisi foi responsável por agravar a instabilidade política e econômica do país desde a sua eleição em 2021. É acusado, também, pela execução de milhares de dissidentes nos anos 1980. Sua possível morte aumenta a incerteza em relação ao porvir. Ele é um dos possíveis sucessores do aiatolá Ali Khamenei. A substituição do líder supremo, de 85 anos e saúde frágil, é uma das grandes preocupações imediatas do Irã e pode ficar ainda mais complexa.