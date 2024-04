Israel prepara envio de delegação ao Cairo para negociar cessar-fogo em Gaza

Israel está preparando uma delegação que será enviada ao Cairo nos próximos dias para discutir o fim dos combates na Faixa de Gaza, disseram autoridades israelenses e egípcias nesta terça-feira (30). David Barnea, o chefe da agência de inteligência Mossad, está considerando uma viagem à capital egípcia nesta semana, depois que mediadores árabes apresentaram ao Hamas, no fim de semana, um acordo para libertar reféns mantidos pelo grupo em troca de uma pausa nos combates, disseram autoridades egípcias.

Uma autoridade israelense disse nesta terça-feira (30) que Israel poderia enviar uma delegação, dependendo dos desdobramentos das negociações. Israel disse que a proposta é a última chance de adiar uma ofensiva planejada na cidade de Rafah, no sul de Gaza, que suas autoridades esperam que destrua as unidades militares restantes do Hamas. Uma autoridade israelense disse que os preparativos para uma ofensiva em Rafah continuam.

Mas o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel pretende destruir os batalhões do Hamas em Rafah "com ou sem um acordo", repetindo comentários que fez nas últimas semanas. "A ideia de que pararíamos a guerra antes de atingir todos os seus objetivos está fora de questão", disse ele às famílias dos reféns mantidos em Gaza.

Mediadores árabes pressionam o grupo militante Hamas a aceitar os termos do cessar-fogo antes de uma operação militar iminente em Rafah. Autoridades da Casa Branca dos EUA também reforçaram que o grupo deve aceitar a proposta e que estão trabalhando para conseguir um acordo pragmático entre ambas as partes. "Não vamos desistir de levar os reféns para casa e de colocar um cessar-fogo em vigor", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby.