Xi Jinping viaja para Europa pela primeira vez em 5 anos na próxima semana

O presidente da China, Xi Jinping, visitará França, Sérvia e Hungria na próxima semana, enquanto Pequim parece procurar um papel maior no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A visita de Xi, que também é chefe do Partido Comunista chinês, é a primeira à Europa em cinco anos e "injetará um novo impulso ao desenvolvimento pacífico do mundo", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, em um briefing diário nesta segunda-feira (29).