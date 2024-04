Nicolás Maduro mostra cédula eleitoral com sua foto repetida 13 vezes

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apresentou uma cédula de votação para as eleições presidenciais de 28 de julho. Na cédula, o nome de Maduro e sua foto aparecem 13 vezes, dominando toda a primeira fileira. De forma sarcástica, o ditador disse: "Maduro tem 13 cartões. Hegemonia. Candidato único. Ditadura".

LEIA TAMBÉM: Lula elogia candidatura única da oposição contra Maduro e diz que não leu carta de Milei

"Não querem dizer que eu só tenho 13 cartões legais, como ocorreu nas outras eleições, porque temos 13 movimentos políticos, todos muito poderosos, da esquerda, do marxismo, do leninismo, do comunismo, do cristianismo, dos movimentos sociais, que apoiam unitariamente a candidatura", acrescentou durante seu programa Con Maduro +.

De acordo com o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, 37 organizações políticas nomearam um total de 10 candidatos, todos homens, incluindo Maduro, e o inscrito pela Plataforma Democrática Unitária (PUD), a principal aliança da oposição, Edmundo González Urrutia.

Segundo o CNE, o número de vezes que um candidato aparece na cédula corresponde a cada partido que ele representa na sua coalizão. E a posição de cada partido no cartão de votação é escolhida com base nos votos obtidos nas eleições anteriores e a data de fundação do partido registrada no conselho. González, por exemplo, aparece com três partidos na cédula.

LEIA TAMBÉM: Oposição da Venezuela ratifica candidato para desafiar Maduro na eleição presidencial

O prazo para modificação das candidaturas presidenciais terminou na terça-feira (23), depois da prorrogação dada pelo CNE no fim de semana. O cartão, portanto, ainda pode ser atualizado, conforme as mudanças feitas no período de prorrogação.