Coreia do Norte lança mísseis balísticos no mar entre Coreia do Sul e Japão

A Coreia do Norte testou o lançamento de supostos mísseis balísticos de curto alcance no mar nesta segunda-feira (22), informaram autoridades sul-coreanas e japonesas, em meio a especulações de que o país poderia lançar em breve um satélite espião em órbita.O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou que as armas lançadas da região da capital do Norte, Pyongyang, voaram cerca de 300 quilômetros, antes de cair nas águas entre a Península Coreana e o Japão. Os alcances sugerem que as armas provavelmente poderiam atingir locais na Coreia do Sul.O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul condenou veementemente os lançamentos, dizendo que foram uma "clara provocação", ameaçando a paz na Península Coreana. O órgão disse que manterá a prontidão para responder de forma "esmagadora" às provocações norte-coreanas, em sintonia com sua aliança militar com os Estados Unidos. Militares sul-coreanos informaram que o presidente do Estado-Maior Conjunto, Kim Myung-soo, se reuniu nesta segunda com o comandante do Comando Espacial dos EUA, Stephen N. Waiting, para discutir o assunto.O secretário-chefe do Gabinete do Japão, Yoshimasa Hayashi, disse aos repórteres que a Coreia do Norte lançou pelo menos um míssil balístico que voou 250 quilômetros a uma altitude máxima de cerca de 50 quilômetros. Ele disse que os repetidos testes de mísseis da Coreia do Norte e outras ações provocativas ameaçam a paz e a segurança do Japão, da região e da comunidade internacional. A guarda costeira do Japão pediu aos navios que tomassem cuidado com a queda de objetos, mas não houve relatos imediatos de danos.Alguns especialistas dizem que a Coreia do Norte poderia lançar seu segundo satélite espião ainda em abril. Os militares da Coreia do Sul afirmaram nesta segunda que detectaram evidências de que os norte-coreanos estão preparando o lançamento de um satélite, mas não há sinais de que isso seja iminente.