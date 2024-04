Irã prepara forças militares para eventual ataque de retaliação de Israel

O Irã está se preparando para um ataque de retaliação de Israel em seu território ou no de aliados. O Irã disse, nesta quarta-feira (17), que está preparando sua força aérea para enfrentar ataques e que sua marinha começaria a escoltar navios comerciais iranianos no Mar Vermelho.Teerã também começou a evacuar locais na Síria onde a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) tem uma grande presença, disseram autoridades e assessores sírios e iranianos.O IRGC e o grupo militante Hezbollah , apoiado pelo Irã, reduziram a presença de suas autoridades de alto escalão na Síria, enquanto as de médio escalão estão se mudando de seus locais originais no país, disseram porta-vozes sírios.Apenas alguns soldados estão ficando para trás para defender os arsenais.