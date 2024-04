Trump enfrenta novo julgamento nesta segunda e ainda terá que provar boa fé em caso de fraude

Enquanto o ex-presidente dos EUA Donald Trump se senta para o primeiro dia de seu julgamento por ocultação de dinheiro em Manhattan, ele ainda enfrenta uma incômoda dor de cabeça financeira no tribunal da mesma rua por causa de uma sentença de fraude civil de US$ 454 milhões que lhe foi proferida.

O ex-presidente, que está na corrida pela Casa Branca neste ano, tem até esta segunda-feira (15), para mostrar a boa fé financeira do título de US$ 175 milhões que obteve para cobrir a sentença enquanto apela., que ganhou a sentença depois de o processar por um esquema de anos para inflacionar a sua riqueza para obter ganhos financeiros,A Knight Specialty Insurance, a seguradora pouco conhecida que emitiu o título para Trump, não está em uma lista de fianças aprovadas pelo governo federal. O gabinete do procurador-geral exigiu que os advogados de Trump ou a Knight comprovem as qualificações do fiador, incluindo detalhes sobre como ele é financeiramente solvente e especificando quais ativos de Trump estão respaldando o título.Se Trump não cumprir o prazo para fornecer informações detalhadas sobre o título,