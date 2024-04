Israel encontra corpo de jovem cujo desaparecimento provocou ataque de colonos na Cisjordânia

O Exército de Israel informou neste sábado (13) que o corpo de um jovem israelense desaparecido foi encontrado na Cisjordânia ocupada, após ele ter sido assassinado em um "ataque terrorista". O desaparecimento de Binyamin Achimair, de 14 anos, desencadeou um ataque de colonos israelenses a uma localidade palestina na sexta-feira (12) e no sábado. Os episódios foram os mais recentes na escalada de violência no território, enquanto Israel continua com sua guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza.



As forças de segurança buscavam os supostos autores da morte do jovem, informou ainda o Exército de Israel. Na sexta-feira, um palestino morreu e outras 25 pessoas ficaram feridas em um ataque na localidade de Mughayyir, segundo autoridades de saúde palestinas. As tropas de Israel demoraram várias horas para liberar a passagem de uma ambulância que levaria o cadáver de um homem de 26 anos, mas por fim a autorizaram.



Dezenas de colonos retornaram nas proximidades da localidade no sábado e incendiaram moradias e vários automóveis. Segundo autoridades de saúde palestinas, mais de 460 palestinos morreram na Cisjordânia por ataques israelenses desde o início da guerra em Gaza, em outubro.