Terremoto de 4.8 atinge Nova York, diz serviço geológico dos EUA

Um terremoto de 4.8 atingiu estados americanos, incluindo Nova York e Nova Jersey, na manhã de hoje, diz o serviço geológico dos EUA.

Tremor foi registrado a cerca de cinco quilômetros de profundidade, segundo o órgão norte-americano. O Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC, na sigla em inglês) mediu inicialmente o terremoto com magnitude 5,5 na escala Richter.

O abalo também foi sentido nos estados vizinhos da Filadélfia e Maryland e na capital federal, Washington D.C. As informações são da imprensa americana.

Epicentro dos tremores foi a região próxima ao distrito de Lebanon, em Nova Jersey. Cidade fica a cerca de 64 quilômetros da cidade de Nova York. Charita Walcott, de 38 anos, moradora do bairro do Bronx, em Nova York, disse à Reuters que o terremoto foi sentido "como um estrondo violento que durou cerca de 30 segundos ou mais".

O Departamento de Polícia de Nova York disse que não houve relatos de danos ou feridos. De acordo com a polícia, os impactos ainda são avaliados e o prefeito está sendo informado sobre os desdobramentos do terremoto.

Sistema de emergências de NY pede que pessoas se comuniquem com as outras por mensagem para avisar que estão bem. "Se você estiver em perigo, ligue para 911. Para relatar problemas não emergenciais, ligue para 311", orientam.

O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, pediu que as pessoas evitem ligar para o 911 - número para emergências no país. "Ativamos nosso Centro Estadual de Operações de Emergência. Por favor, não ligue para o 911, a menos que tenha uma emergência real", escreveu. Segundo ele, o epicentro ficou perto de Readington, no condado de Hunterdon.

Biden foi informado e acompanha a situação, disse a secretária de imprensa do presidente. "A Casa Branca está em contato com autoridades federais, estaduais e locais à medida que somos informados", escreveu Karine Jean-Pierre na sua conta no X (antigo Twitter).

Tremor foi sentido em reunião do Conselho de Segurança da ONU. A sessão discutia tensões no Oriente Médio e a questão palestina quando os tremores começaram, e o discurso de uma representante da ONG Save the Children foi interrompido por alguns segundos.