Turista de 79 anos morre na Zâmbia em ataque de elefante durante safári

O ataque de um elefante a um carro de safári em Zâmbia matou uma mulher de 79 anos e deixou feridos no último sábado (29). De acordo com a ABC News, o incidente ocorreu no Parque Nacional Kafue, o maior do país e o segundo maior parque nacional da África, e a turista, dos Estados Unidos, foi identificada como Gail Mattson.



"Um elefante macho agressivo atacou o veículo que transportava seis convidados e um guia que estavam em um passeio de carro no acampamento de Lufupa", disse a empresa Wilderness, que administra o safári, em comunicado enviado para a ABC News nesta quarta-feira (3).



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o elefante correndo e parecendo mirar o carro. Em dado momento, o veículo para e dá ré. O animal, então, se aproxima e avança sobre o carro, fazendo-o capotar.

Gail ficou ferida e foi transferida para um hospital na África do Sul, onde morreu mais tarde, segundo Wilderness. Outras quatro pessoas receberam tratamento para ferimentos leves após o incidente, disse a empresa.



"Nossos guias são todos extremamente bem treinados e experientes, mas infelizmente neste caso o terreno e a vegetação eram tais que a rota do guia ficou bloqueada e ele não conseguiu tirar o veículo do caminho de perigo com rapidez suficiente", disse Keith Vincent, diretor executivo da Wilderness, no comunicado enviado para o portal americano.



Os restos mortais da idosa serão repatriados para a sua família nos EUA com o apoio das autoridades locais da Zâmbia e da Embaixada dos EUA em Lusaka, segundo o comunicado.