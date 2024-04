Incêndio em boate deixa ao menos 29 mortos em Istambul

Ao menos 29 pessoas morreram nesta terça-feira (2) em um incêndio no porão de um prédio residencial localizado no centro Istambul, na Turquia. O incidente atingiu a boate Masquerade durante obras de reforma diurnas.

O incêndio começou às 12h47min (06h47min no horário de Brasília), segundo o governador Davut Gül. As chamas se espalharam rapidamente e cercaram os moradores de todos os 16 andares do prédio com uma espessa fumaça preta.

Os serviços de emergência foram mobilizados e cerca de 20 ambulâncias e caminhões de bombeiros foram direcionados para o local, bloqueando o trânsito e os pedestres. Além dos mortos há um ferido que permanece internado em estado grave. "Foi aberta uma investigação após o incêndio ocorrido em Gayrettepe, no bairro de Besiktas, em Istambul", anunciou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, na rede social X.

Os bombeiros encharcaram a entrada carbonizada e fumegante do clube enquanto os paramédicos levavam as vítimas para as ambulâncias. Seis pessoas foram detidas por causa do incêndio como parte de uma investigação em andamento.

As imagens mostraram fumaça branca e preta saindo do porão e chamas subindo até o terceiro andar do prédio. Os corredores que levam à entrada do clube ficaram completamente carbonizados.

O Club Masquerade, estabelecimento próximo ao bairro Gayrettepe, conta com vários palcos e recebe shows ao vivo. A casa recebeu licença em 1987 e teve a documentação renovada em 2018, disse o governador Davut Gül.