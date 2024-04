Milei não crê em dolarização da economia da Argentina antes de 2025

O presidente da Argentina, Javier Milei, disse que não falou, exatamente, sobre dolarização, e sim em concorrência de moedas, mas admitiu que para se chegar a esse momento é preciso fazer várias reformas, entre elas, a do sistema financeiro.

"Nós temos sempre falado da concorrência das moedas. E nessa competição, se você for levado a impor uma moeda, a moeda que será imposta, pelas preferências dos argentinos, é muito provável que seja o dólar. Por isso, se habituou à dolarização. Mas, na realidade, nós sempre falamos de concorrência de dinheiro", afirmou Milei, em entrevista ao programa Oppenheimer Presenta, da CNN em espanhol.

"O que estamos trabalhando é em uma reforma do sistema financeiro, mas é uma meta realizável antes das eleições do ano que vem", disse, sugerindo, contudo, que não acredita que será possível chegar ao plano de dolarização antes das eleições legislativas de 2025.

Milei disse que um dos erros de seu governo foi ter falado de maneira transparente e honesta com os governadores sobre a "Lei Bases", que agregou o capítulo 4 sobre a lei fiscal para ajudá-los, basicamente a resolver um problema. "Os governadores, em vez, de tomar como um gesto de boa vontade, que é o que era, viram como um sinal de debilidade e se esforçaram para trabalhar no capítulo 4 para destruir as finanças públicas."

Ainda na entrevista, Milei disse que está mais próximo das ideias do Partido Republicano nos Estados Unidos. "Esse é o ponto. Isso é certo e isso é conhecido. Mas minha prioridade é ser aliado dos Estados Unidos", disse o presidente da Argentina, em resposta a uma pergunta do apresentador Andrés Oppenheimer se o mandatário argentino não considerava um erro diplomático ter se reunido com Donald Trump, que busca novamente disputar a Casa Branca pelo Partido Republicano.

Milei enfatizou que tem uma "excelente relação com o governo de Biden", referindo-se ao atual presidente dos EUA, que tenta disputar a reeleição pelo Partido Democrata. O presidente argentino disse também que fica enaltecido por receber críticas do atual presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, que classificou como um "ignorante". Ele chamou ainda o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de "assassino terrorista, um comunista".

O presidente argentino disse que não concorda com a postura de outros presidentes que classificaram a investida de Israel na Faixa de Gaza como "genocídio". Para Milei, tudo o que Israel está fazendo, "está sendo dentro das regras do jogo e não está cometendo nem um único excesso".