PIB da Argentina cai 1,4% no 4º tri de 2023, na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina caiu 1,4% no quarto trimestre de 2023, na comparação com igual período do ano anterior, informou nesta quarta-feira (20) o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Na comparação com o terceiro trimestre, houve queda de 1,9%.

No caso da leitura ante o trimestre anterior, a queda de 1,9% do quarto trimestre se seguiu a um avanço de 2,2% visto no terceiro trimestre ante o segundo. O quarto trimestre de 2023 na Argentina foi marcado, na política, pelo fim do governo de Alberto Fernández e pela posse de Javier Milei na presidência, em 10 de dezembro.

O poder de compra dos trabalhadores caiu 20% nos últimos dois meses, segundo o índice Ripte, que mede a variação dos salários entre os argentinos com empregos estáveis, e nunca registrou uma desvalorização tão grande - maior até do que em 2002, após a crise do "corralito", que levou o presidente Fernando de la Rúa a renunciar. Ou seja, mesmo com a trégua da inflação e índices baixos de desemprego, os argentinos não estão consumindo, o que coloca em dúvida se a resposta de Milei é sustentável.

Com a renda corroída pelos preços, a pobreza tem aumentado. O índice começou a piorar no governo de Mauricio Macri, quando saltou de 30% para quase 40% da população e chegou aos 44% na presidência do peronista Alberto Fernández. Agora, passa de 57% e o instituto da Universidade Católica da Argentina (UCA), que faz a medição, alerta que deve fechar fevereiro no patamar de 60%.