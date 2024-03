Na terceira tentativa, SpaceX atinge a órbita, mas não completa trajeto

A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, realizou com sucesso o terceiro lançamento de perfil orbital de seu veículo Starship, destinado a levar humanos à superfície da Lua ainda nesta década. O voo partiu de Starbase, centro da companhia em Boca Chica, no Texas, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (14).

No entanto, esta foi a missão mais bem-sucedida até o momento, já que chegou próximo à fase de pouso da nave. Segundo a SpaceX, a Starship estava rumo à reentrada na órbita terrestre, 50 minutos depois da decolagem, quando foi perdido o contato com a nave.

Com isso, foi superado o resultado obtido no segundo voo, realizado em novembro do ano passado e encerrado pelo sistema de autodestruição do segundo estágio após uma anomalia nos motores ao final da queima, pouco antes de chegar a uma trajetória "quase orbital", que levaria a uma reentrada natural sobre o Pacífico cerca de 90 minutos após a decolagem.

O gerente de comunicações da SpaceX, Daniel Huot, confirmou alguns minutos depois que a Starship foi destruída. "A equipe informou que a nave foi perdida, então, nada de aterrisagem hoje. Mas é incrível ver o quanto avançamos desta vez".

A SpaceX espera fazer outros seis lançamentos do Starship ainda neste ano - o que ainda é pouco para qualificar todas as novas tecnologias do veículo e viabilizar seu uso na missão Artemis 3, da Nasa, destinada a levar astronautas à superfície da Lua.

Estima-se que serão precisos ao menos dez lançamentos em rápida sucessão para o reabastecimento em órbita requerido para uma missão lunar de ida e volta, e a empresa espera ter realizado cerca de cem voos do Starship antes de colocar uma tripulação nele. Será desafiador cumprir isso até o final de 2026, para quando está marcada a Artemis 3. É uma boa aposta que vá atrasar.