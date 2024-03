Aliado do opositor russo Alexei Nalvani é espancado com martelo na Lituânia

Volkov, de 43 anos, é uma das figuras mais proeminentes da oposição russa. Ele era responsável pelos escritórios regionais e pelas campanhas eleitorais de Navalni, que concorreu à prefeitura de Moscou em 2013 e tentou desafiar Vladimir Putin nas eleições presidenciais de 2018.No ano passado, Volkov e a sua equipe lançaram um projeto chamado "Máquina de Campanha de Navalni", com o objetivo de falar com o maior número possível de russos, por telefone ou online, e virá-los contra Putin antes das eleições presidenciais de 15 e 17 de março.O dissidente afirmou que um homem o agrediu "quase 15 vezes" com um objeto contundente e que ele sofreu uma fratura no braço. No Telegram, o opositor celebrou ainda estar "com vida".Na rede social X, Kira Yarmysh, porta-voz de Navalni, disse que um agressor quebrou uma janela do carro de Volkov, diante de sua casa, jogou gás lacrimogêneo em seus olhos e começou a bater nele com um martelo.O ataque ocorreu quase um mês depois da morte inexplicável de Navalni em uma remota colônia penal do Ártico. O crítico mais feroz do presidente Vladimir Putin estava cumprindo uma pena de prisão de 19 anos sob a acusação de extremismo amplamente visto como de motivação política.