Brasileira Vítima de estupro na Índia pede 'justiça a todas as mulheres'

A brasileira vítima de estupro na Índia comemorou a prisão dos oito suspeitos de envolvimento no crime. Fernanda Santos disse que "tudo aconteceu muito rápido". "A polícia foi tremendamente eficiente. Só tenho a agradecer a todos vocês que nos ajudaram e apoiaram", escreveu. "Prenderam todos os criminosos, e eram oito no total", disse. A prisão foi confirmada pela polícia da cidade de Dumka. Ao menos três confessaram que participaram do estupro. O casal recebeu o valor de um milhão de rúpias (cerca de R$ 60 mil) como indenização do governo indiano.