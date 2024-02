Israel reforça intenção de invadir Sul de Gaza e fala em plano para retirar civis

Em um alarme cada vez mais claro de que pretende invadir Rafah, no Sul de Gaza, o governo de Binyamin Netanyahu anunciou nesta segunda (26) que as Forças de Defesa de Israel apresentaram ao gabinete de guerra um plano para retirar a população civil da região. O comunicado não forneceu qualquer detalhamento de como seria feita a retirada dos milhares de deslocados internos do conflito que hoje residem nesta região de fronteira com o Egito.