Hungria ratifica a candidatura da Suécia à Otan, eliminando último obstáculo à adesão

O Parlamento da Hungria votou nesta segunda-feira (26) para ratificar a proposta de adesão da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), depois de 18 meses de atrasos. A ratificação foi aprovada com 188 votos a favor e seis contra, resultado de meses de disputa entre os aliados para convencer o governo nacionalista da Hungria a suspender seu bloqueio à adesão da Suécia.

O governo do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán apresentou os protocolos para aprovar a entrada da Suécia na Otan em julho de 2022, mas o assunto ficou parado no parlamento devido à oposição dos legisladores do partido governista. É necessário o apoio unânime dos membros da Otan para admitir novos países, e a Hungria é o último dos 31 membros da aliança a dar seu apoio, após a Turquia ratificar o pedido no mês passado.