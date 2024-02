Negociadores avançam em acordo para cessar-fogo em Israel

Negociadores avançam para chegar em um possível acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, com a libertação de reféns detidos em Gaza e prisioneiros palestinos em Israel, conforme relatado pela mídia israelense.



Embora o Gabinete de Guerra israelense tenha supostamente aprovado o acordo, não há confirmação oficial. Uma delegação deve ser enviada ao Catar para mais discussões nos próximos dias.



No sábado (24), um oficial do Egito disse que o acordo proposto inclui a libertação de até 40 mulheres e reféns mais velhos em troca de até 300 prisioneiros palestinos. A pausa de seis semanas no combate incluiria, ainda, permitir a entrada de caminhões para fornecer ajuda para Gaza, incluindo a metade norte do território sitiado. O oficial disse que os lados concordaram em continuar as negociações durante a pausa para mais libertações e um cessar-fogo permanente.

O Hamas afirma que ainda não foi envolvido na última proposta desenvolvida pelos Estados Unidos, Egito e Catar, mas o esboço da nova proposta relatado coincide em grande parte com suas demandas na primeira fase de um cessar-fogo. O principal líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, esteve no Cairo na semana passada.



Enquanto isso, Israel considera expandir sua ofensiva para Rafah, na fronteira entre Gaza e Egito, onde mais da metade da população do território de 2,3 milhões de habitantes procurou refúgio em acampamentos e abrigos superlotados. Grupos de ajuda alertaram sobre uma catástrofe, e os EUA e outros aliados de Israel disseram que é preciso proteger civis.



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que convocará o Gabinete nesta semana para "aprovar os planos operacionais para a ação em Rafah", incluindo a evacuação de civis.