Estados Unidos emite alerta sobre casos de dengue no Brasil

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) emitiu um alerta de saúde de viagens para o Brasil devido à dengue e febre Oropouche, em fevereiro de 2024.



O CDC incluiu o Brasil no alerta de saúde de viagens nível 1 devido à dengue nas Américas: Dengue in the Americas – Level 1 – Level 1 – Practice Usual Precautions – Travel Health Notices | Travelers’ Health | CDC.



O órgão do governo norte-americano também emitiu um alerta de saúde de viagens nível 1 para a Febre Oropouche nos estados do Amazonas e Acre: Oropouche Fever in Brazil – Level 1 – Level 1 – Practice Usual Precautions – Travel Health Notices | Travelers’ Health | CDC

Ações a serem tomadas:



• Verifique o site do CDC para mais informações sobre saúde enquanto viaja para o Brasil.

• Procure assistência médica se tiver algum sintoma que cause preocupação.

Dengue no Brasil

Os casos de dengue no país já chegam a 653.656, conforme a atualização desta segunda-feira (19) do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde. São 321,9 casos por grupo de 100 mil habitantes.

De acordo com os dados, foram 94 mortes em decorrência da doença e 438 óbitos estão em investigação.