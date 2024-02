Príncipe William pede fim de ataques em Gaza 'o mais rápido possível'

O príncipe William pediu o fim dos ataques na Faixa de Gaza "o mais rápido possível". William ressaltou a necessidade de "aumentar o apoio humanitário a Gaza" e também a necessidade de libertação de reféns. A declaração do príncipe, durante uma visita à sede da Cruz Vermelha em Londres, foi divulgada pela BBC, Reuters e outros veículos da imprensa britânica.

O príncipe ainda falou do "terrível custo humano do conflito no Médio Oriente desde o ataque terrorista do Hamas". "Muitos foram mortos", disse. William também participou de uma videoconferência com funcionários da Cruz Vermelha em Gaza.

"Às vezes, é apenas quando confrontados com a enorme escala do sofrimento humano que a importância da paz permanente é reconhecida", disse o príncipe.

Desde o dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou Israel e matou 1,2 mil pessoas e fez mais de 240 reféns, mais de 29 mil palestinos morreram. A maior parte das vítimas são mulheres e crianças, segundo o ministério da Saúde do Hamas.

"Eu, como muitos outros, quero ver o fim dos combates o mais rápido possível. Há uma necessidade urgente de aumentar o apoio humanitário a Gaza. É fundamental que a ajuda chegue e que os reféns sejam libertados", disse William.